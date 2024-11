Viajaba en una ´pesera´: Pareja sufre severos golpes durante colisión

Por: Jesús H. González

Noviembre 11, 2024 -

Un hombre y una mujer resultaron con severos golpes luego de que la unidad de transporte público en la que viajaban fuera impactada por un vehículo que no respetó un alto en la colonia Vista Hermosa. Paramédicos señalaron que al no presentar sangre en sus heridas no podían ser trasladados a ningún hospital.

Los hechos se registraron cerca de las 08:20 horas en el cruce de la avenida Colorines y la calle de Los Encinos Norte, sitio hasta donde arribaron socorristas de la Unidad Regional de Protección Civil y peritos viales.

Como presunto responsable de este percance aparece el conductor de un vehículo Nissan Sentra blanco, el cual circulaba de poniente a oriente por la avenida Colorines impactando a un microbús que circulaba por la calle de Los Encinos Norte.

Tras el fuerte impacto, al menos dos pasajeros que viajaban en el microbús resultaron con golpes severos, inclusive una mujer tuvo que ser trasladada por sus propios medios a recibir atención médica por particulares, debido a que no podía caminar.

Peritos de vialidad tomaron conocimiento del accidente, además recabaron la información necesaria para realizar su respectivo informe para deslindar responsabilidades.