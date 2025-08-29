Mujer queda lesionada tras accidente en moto

Una mujer que viajaba en una motocicleta resultó lesionada al proyectarse contra un tráiler de carga que le invadió el carril.

El percance sucedió alrededor de las 12:30 horas en el libramiento Monterrey-Reynosa a la altura de la colonia Jacinto López, a donde arribaron paramédicos de Protección Civil del Municipio y del Estado que brindaron los primeros auxilios a una mujer, quien fue trasladada a un nosocomio debido a que presentaba lesiones de consideración tras el encontronazo contra un tráiler.

El motociclista comentaba a los cuerpos de emergencia que transitaba por el libramiento Monterrey-Reynosa en el carril de baja velocidad cuando el tráiler de color amarillo le invadió el carril porque dio una vuelta a la derecha, por lo que intentó frenar, derrapando por la cinta asfáltica e impactándose contra el tráiler, resultando lesionada su esposa.

Los peritos de tránsito y vialidad municipal acudieron a tomar conocimiento del percance, señalando que ambas unidades motrices se desplazaban de poniente a oriente sobre el libramiento Monterrey-Reynosa, pero la moto por el carril de la derecha.

Y el tráiler de la empresa Matrimar S.A. de C.V., que transportaba grava, circula por uno de los carriles centrales. Al realizar la maniobra para dar vuelta a la derecha para ingresar a una planta de concreto donde dejaría el material que transportaba, invade el carril de desplazamiento de la motocicleta, resaltando que el chofer se dio a la fuga dejando la pesada unidad motriz abandonada.

Las autoridades viales determinaron que el percance sería turnado a la unidad investigadora en turno de la Fiscalía del Estado debido a las lesiones de consideración que presentaba la mujer tras el encontronazo frontal.



