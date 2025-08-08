Embiste automóvil a pareja en motocicleta

Un motociclista y su pareja resultaron lesionados luego de ser impactado por un vehículo que tomó un retorno.

Los hechos del percance ocurrieron a eso de las 15:30 horas en el libramiento Monterrey-Reynosa, como referencia frente a una gasolinera ubicada frente a la colonia Renacimiento o más conocida por La Penal, a donde arribaron paramédicos de la Cruz Roja que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a una pareja que viajaba en una motocicleta que terminó en el estacionamiento de la gasolinera tras el percance.

El motociclista declaraba que transitaba de oriente a poniente por el carril del libramiento Monterrey-Reynosa cuando el carro de color gris le invadió su cajón debido a que tomó un retorno sin precaución, por lo que se produjo el encontronazo. Resaltó que tras el impacto derraparon sobre cinta asfáltica, resultando con lesiones de consideración su pareja, que viajaba como copiloto.

Los peritos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del percance, entrevistándose con el conductor del carro Ford Focus, quien argumentaba: "No habrá observado a la motocicleta cuando tomó el retorno e intentó incorporarse a la circulación de oriente a poniente del libramiento Monterrey-Reynosa", por lo que reconocía su responsabilidad en el percance.