Dormita al volante y acaba en un canal de desagüe

Dormita al volante y acaba en un canal de desagüeEl conductor reconoció que se quedó dormido mientras manejaba; cuerpos de emergencia auxiliaron a la familia que viajaba en la unidad
Un automovilista terminó con su unidad motriz en un canal de desagüe, esto al quedarse dormido mientras conducía.
El accidente sucedió en el libramiento Oriente, de la colonia La Escondida, a unos metros de la carretera Río Bravo-Reynosa, donde cuerpos de emergencia brindaron atención en el lugar a la familia que viajaba en la camioneta tipo Tahoe, quienes resultaron con golpes leves.
El conductor de la camioneta reconoció su responsabilidad argumentando que se quedó dormido mientras conducía.
EL MAÑANA RECOMIENDA