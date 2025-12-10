Derriba poste con su vehículo y se escapa

Un automovilista se dio a la fuga con todo y camioneta de las autoridades viales luego de proyectarse y derribar un poste de concreto.

El accidente se reportó al número de emergencia 911 a eso del mediodía en el libramiento Oriente de la colonia La Escondida, como referencia a unos metros del Parque Cultural, por automovilistas que informaban que una camioneta tipo Suburban había chocado y derribado un poste de concreto de la CFE en el sitio.

Detalles del accidente en libramiento Oriente

Las autoridades de tránsito y vialidad atendieron el reporte, pero solo encontraron en el lugar de percance el poste de concreto tirado sobre la cinta asfáltica en el carril de la derecha de sentido de sur a norte, y la unidad motriz se había dado a la fuga.

Acciones de las autoridades tras el percance

Las peritos de tránsito señalaron que el hecho vial sería turnado a las autoridades investigadoras para que realizaran las investigaciones por los daños al poste de concreto de CFE, que podría tener un valor por encima de los cien mil pesos y Algunos testigos brindaron algunas imágenes donde se aprecia el percance y el poste arriba de la camioneta.