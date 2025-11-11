Impacta auto contra muro; hay un muerto

Las autoridades tomaron conocimiento de un fatal accidente donde una persona resultó sin vida y otra lesionada.

El mortal accidente ocurrió alrededor de las 03:00 horas en el inicio del puente elevado situado en el bulevar Miguel Hidalgo, frente a las instalaciones del DIF Municipal, donde se había proyectado un carro Nissan Versa de color gris contra el muro de contención y divisor del bulevar y el inicio del puente Broncos.

Al lugar llegaron brigadistas voluntarios y cuerpos de emergencia, quienes brindaron los primeros auxilios a las dos personas que viajaban en la unidad motriz involucrada en el percance, determinando que un hombre que viajaba como acompañante desafortunadamente ya no contaba con signos vitales y el conductor presentaba lesiones de consideración, por lo que fue trasladado a un nosocomio.

Las autoridades de tránsito y vialidad resaltaron que la unidad motriz Nissan Versa transitaba de oriente a poniente a exceso de velocidad por el bulevar Miguel Hidalgo cuando, por razones desconocidas, perdió el control o no observó el muro de contención, proyectándose de forma frontal contra este objeto fijo.

Agentes de la policía investigadora de la unidad en turno y el personal de servicios periciales se constituyeron para dar fe de la muerte del hombre, quien viajaba como copiloto en el vehículo, realizando las diligencias en la escena del fatal accidente, para posteriormente realizar el levantamiento y traslado del cadáver al anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.



