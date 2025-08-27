Abandona vehículo tras chocar contra poste de un semáforo

Abandona vehículo tras chocar contra poste de un semáforoEl accidente ocurrió por la carretera a San Fernando
Un automovilista dejó su unidad motriz abandonada luego de proyectarlo contra el poste de un semáforo.
El percance se reportó minutos después de las 06:00 horas mediante diversas llamadas al número de emergencia 911 realizadas por los automovilistas que circulaban por el tramo carretero del cruce vial de la carretera San Fernando-Reynosa con Viaducto Reynosa.
Los reportes de auxilio indicaban que había ocurrido un accidente donde se estaba proyectando un carro de forma frontal contra la estructura del semáforo y se desconocía el estado de salud del conductor y ocupantes, por lo que solicitaban unidades médicas y autoridades.
Cuerpos de emergencia y peritos de tránsito y vialidad se presentaron a tomar conocimiento del percance informado, que en el lugar se encontraba en calidad de abandonado un carro Chevrolet Cavalier de color rojo con placas 811-TRP-9 del estado de Tamaulipas, resaltando que el vehículo circulaba de sur a norte por la carretera San Fernando-Reynosa cuando, por razones desconocidas, terminó proyectándose contra el señalamiento fijo del camellón.