Abandona vehículo tras chocar contra poste de un semáforo

El accidente ocurrió por la carretera a San Fernando
  • Por: Guadalupe Castorena
  • 27 / Agosto / 2025 -
El conductor dejó su unidad motriz abandonada luego de proyectarlo contra un señalamiento fijo del camellón.

Un automovilista dejó su unidad motriz abandonada luego de proyectarlo contra el poste de un semáforo.

El percance se reportó minutos después de las 06:00 horas mediante diversas llamadas al número de emergencia 911 realizadas por los automovilistas que circulaban por el tramo carretero del cruce vial de la carretera San Fernando-Reynosa con Viaducto Reynosa.

Los reportes de auxilio indicaban que había ocurrido un accidente donde se estaba proyectando un carro de forma frontal contra la estructura del semáforo y se desconocía el estado de salud del conductor y ocupantes, por lo que solicitaban unidades médicas y autoridades.

Cuerpos de emergencia y peritos de tránsito y vialidad se presentaron a tomar conocimiento del percance informado, que en el lugar se encontraba en calidad de abandonado un carro Chevrolet Cavalier de color rojo con placas 811-TRP-9 del estado de Tamaulipas, resaltando que el vehículo circulaba de sur a norte por la carretera San Fernando-Reynosa cuando, por razones desconocidas, terminó proyectándose contra el señalamiento fijo del camellón.

