Embiste a motociclista y lo proyecta contra taxi

Un motociclista resultó lesionado al ser chocado por un carro que se dio a la fuga y luego terminó proyectándose contra un carro de alquiler estacionado.

El accidente se reportó alrededor de las 08:30 horas en la carretera San Fernando-Reynosa al número de emergencia 911 por automovilistas y taxistas de la base Guajardo, que informaban y solicitaban una unidad médica porque un motociclista se encontraba sobre la cinta asfáltica lesionado frente al centro comercial Guajardo de la colonia Marte R. Gómez.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio al motociclista lesionado, quien presentaba golpes internos y una herida en la cabeza, lesiones ocasionadas al impactarse contra un carro de alquiler que se encontraba estacionado en la parada oficial de taxis de la base Guajardo.

Peritos de tránsito y vialidad municipal tomaron conocimiento del percance, determinando que la motocicleta se desplazaba de norte a sur por la carretera San Fernando-Reynosa cuando un carro le invadió el carril e impactó, el cual se dio a la fuga.

El primer choque ocasionó que el motociclista perdiera el control de la motocicleta, terminando su trayectoria proyectándose contra el carro de alquiler, el cual se encontraba estacionado sobre la carretera San Fernando-Reynosa.