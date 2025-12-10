Se le sube el azúcar, se desmaya y choca

Una conductora ocasionó un choque por alcance al perder el conocimiento cuando conducía, causando daños materiales.

El incidente se dio alrededor de las 15:00 horas en el bulevar Morelos de la colonia Longoria, a la altura del supermercado H-E-B, donde se presentaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a la conductora de un carro Nissan Sentra de color gris, quien sufrió un golpe de hiperglucemia por el azúcar alto.

¿Cómo ocurrió el accidente en el bulevar Morelos?

El conductor afectado señaló que circulaba de norte a sur por el boulevard Morelos en el carril de la izquierda cuando bajó la velocidad por el tráfico; en ese momento fue impactado por alcance por el carro gris, por lo que al descender de su camioneta Chevrolet Colorado, se percató de que la conductora del vehículo se encontraba desmayada detrás del volante.

Detalles confirmados sobre el choque por alcance

Al sitio arribaron familiares de la automovilista del carro Nissan Sentra responsables del percance, quienes dialogaron con la parte afectada, llegando a un acuerdo entre ellos sin esperar la intervención de las autoridades de tránsito y vialidad.