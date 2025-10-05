Invade carril y colisiona contra otra unidad motriz

Las autoridades viales tomaron conocimiento de un choque ocasionado por la falta de precaución y descuido al conducir.

El percance se registró minutos antes del mediodía en el bulevar Morelos, como referencia frente a las instalaciones de la Jurisdicción sanitaria No. IV del Centro de Salud.

Debido al percance las autoridades de Tránsito y Vialidad se vieron en la necesidad de cerrar la circulación de los carriles de sentido de norte a sur, ya que los vehículos involucrados obstruían la vialidad.

El conductor de una camioneta GMC Yukon expresó que transitaba por el carril de la izquierda en dicha dirección cuando de pronto el carro compacto le invadió el carril, impactándolo en el costado.

Por su parte, el automovilista de carro Hyundai declaró que circulaba por el carril de la derecha del bulevar Morelos a una velocidad moderada cuando la camioneta le invadió el carril, por lo que se derivó el percance.

Las autoridades viales señalaron que la responsabilidad del percance era del conductor carro Hyundai, debido a que invadió el carril de la camioneta, mismo que después reconoció su responsabilidad, señalando que tuvo descuido al estar manejando, por lo que acordó llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales ocasionados.