Motociclista herido tras perder control

Un motociclista resultó con lesiones de consideración al salirse de la cinta asfáltica y proyectarse en un área de maleza.

El incidente se reportó a los cuerpos de emergencia alrededor de las 04:00 horas en el libramiento Viaducto, como referencia a unos cincuenta metros del cruce vía con el bulevar Puerta del Sol, donde brigadistas voluntarios se percataron del motociclista lesionado y brindaron apoyo vial en espera de la unidad médica.

Detalles del accidente en el libramiento Viaducto

Al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil del estado que dieron los primeros auxilios y trasladaron a la clínica 270 del IMSS al motociclista que presentaba lesiones de gravedad que ponían en riesgo su vida para su valoración médica.

Acciones de los cuerpos de emergencia tras el incidente

Un automovilista testigo del percance comentó a los brigadistas que el motociclista se desplazaba por el libramiento Viaducto a exceso de velocidad cuando perdió el control de la motocicleta, saliendo de la cinta asfáltica y terminando su circulación entre la maleza del sector, por lo que solicitaron ayuda.

Testimonio de un automovilista sobre el percance

Las autoridades de la unidad investigadora de la fiscalía del Estado tomarán conocimiento del incidente tras ser notificados por el personal médico del área de urgencia del 270 debido a las lesiones ocasionadas que ponen en riesgo la vida del motociclista, provocadas por un hecho vial.