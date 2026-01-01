Detienen a hombre y decomisan drogas

Derivado de un despliegue policiaco por uniformados estatales, lograron la detención de un hombre y el decomiso de drogas.

Los elementos de la Guardia Estatal indicaron que, siendo alrededor de las 15:00 horas, se encontraban realizando recorridos de vigilancia por el bulevar Miguel Hidalgo cuando detectaron un carro deportivo de color gris.

Detalles de la persecución policiaca en Reynosa

La unidad motriz deportiva actuó de forma evasiva a exceso de velocidad, emprendió la huida al ver la presencia de las patrullas, por lo que se le marcó el alto, pero el conductor hizo caso omiso.

Por tal motivo, iniciándose una persecución y despliegue policiaco que concluyó con un accidente en la intersección de la calle Matamoros con boulevard Miguel Hidalgo de la colonia Longoria, donde el carro se proyectó contra un muro de contención de un reconocido hotel.

Accidente y detención en la colonia Longoria

Tras el percance, el conductor intentó huir a pie para dejar abandonado el carro, pero fue sometido por los uniformados. Al realizar una inspección en el interior de su vehículo, observaron indicios de drogas, posiblemente para su venta.

Intervención de la Guardia Estatal en el caso

La intervención de la Guardia Estatal resalta la importancia de las acciones de vigilancia en la comunidad, contribuyendo a la seguridad pública y al combate del narcotráfico.