Le cae encima un poste de concreto

Un obrero resultó con fracturas en brazo y piernas al caer encima de un poste de concreto mientras realizaba trabajos de mantenimiento en líneas de fibra óptica de comunicación.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas en la avenida Calzada Victoria con Rodolfo Garza Cantú, o más conocida como Río Purificación, de la colonia Carlos Cantú, como referencia frente al negocio La Casa del Pintor. Al lugar llegaron personal y paramédicos de Protección Civil que atendieron el reporte de auxilio de un hombre lesionado tras desplomarse un poste de concreto.

Los cuerpos de emergencia, al constituirse en el lugar, realizaron las acciones pertinentes para rescatar y auxiliar al empleado de una compañía de telecomunicaciones, quien presentaba fracturas en el brazo y en ambas piernas luego de que le cayera encima el poste de concreto de CFE. Fue trasladado a un nosocomio.