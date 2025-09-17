¡SE SALVA DE MILAGRO!

Un chofer de quinta rueda resultó lesionado al terminar con su camión volcado en la cinta asfáltica, derivado de tomar una curva a exceso de velocidad.

El accidente se reportó a las autoridades y cuerpos de emergencia alrededor de las 10:00 horas en uno de los caracoles del libramiento del puente internacional Pharr-Reynosa, por medio de diversas llamadas ingresadas al 911 por automovilistas que transitaban por el tramo carretero.

Al lugar arribaron paramédicos de protección civil quienes confirmaron que se encontraba volcado sobre la cinta asfáltica un tráiler y su caja, por lo que rescataron y auxiliaron al chofer de la pesada unidad motriz, siendo trasladado a un nosocomio debido a que se quejaba de lesiones internas, las cuales podrían poner en riesgo la salud del chofer.