Automovilista lesionado tras estrellarse contra estructura

Un automovilista resultó lesionado luego de proyectar su unidad motriz contra la estructura metálica de un señalamiento.

La proyección se reportó a los cuerpos de emergencia y autoridades correspondientes alrededor de las 14:00 horas, esto por medio de automovilistas que transitaban por la carretera Río Bravo-Reynosa a la altura de El Ejido Palo Blanco, que solicitaban ayuda al número 911 por el aparatoso accidente y porque el automovilista se encontraba prensado.

¿Cómo ocurrió el accidente en la carretera Río Bravo-Reynosa?

Al lugar se presentó personal de rescate urbano, quienes realizaron las maniobras necesarias con el equipo hidráulico para el rescate del automovilista; quien, al ser liberado, fue auxiliado y trasladado a un nosocomio por los paramédicos de Protección Civil.

Acciones de rescate realizadas por Protección Civil

Los agentes de la Guardia Nacional, sección camino, tomaron conocimiento del percance, determinando en el peritaje que el vehículo Chevrolet se desplazaba de poniente a oriente en el tramo carretero cuando, por razones desconocidas, perdió el control del volante y terminó su trayectoria proyectándose contra la estructura del señalamiento de bandera.