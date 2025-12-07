Automovilista pierde la vida en carreterazo en la mañana

Un automovilista falleció la mañana de este domingo al quedar prensado entre los fierros retorcidos de su vehículo, luego de proyectarse contra un poste y un árbol en la carretera Río Bravo–Reynosa, frente al antiguo Tejano Salón.

Rescate urbano libera el cuerpo tras minutos de maniobras

El percance ocurrió alrededor de las 7:00 horas, cuando unidades de emergencia acudieron al sitio. Tras varios minutos de trabajo, personal de rescate urbano logró liberar el cadáver del conductor, que quedó atrapado dentro de la unidad motriz.

Autoridades investigan las causas del accidente

Elementos de tránsito y seguridad pública tomaron conocimiento del hecho y realizaron las diligencias correspondientes. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el accidente, aunque se presume exceso de velocidad o pérdida de control del vehículo. (Noticia en desarrollo)



