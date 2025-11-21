Camioneta de valores involucrada en choque

Una camioneta de valores se vio involucrada en un accidente vehicular debido a que otra unidad motriz invadió carril.

El percance se registró alrededor de las 08:30 horas en el cruce vial del Boulevard Fundadores con J. Zertuche de la colonia Ribereña, como referencia frente al centro comercial Soriana, donde cuerpos de emergencia brindaron atención médica en el lugar a la conductora y conductor involucrados.

Las autoridades de tránsito y vialidad se entrevistaron con el chofer de la camioneta de valores de SEPSA, que comenta que transitaba de norte a sur por la calle J. Zertuche, donde realizaron el alto correspondiente; al avanzar la camioneta de color negro, no realizó el alto, por lo que se produjo el encontronazo.

La conductora de la camioneta Ford Explorer de color negro argumentaba que sí realizó el alto en dicho cruce vial, pero que no observó la camioneta de valores, pero al mismo tiempo reconocía su responsabilidad en el percance, por lo que buscaría llegar a un acuerdo con la empresa para la reparación de los daños, señalando que ella se desplazaba de oriente a poniente por el boulevard Fundadores.