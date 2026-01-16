¡Arrollan a peatones!

La falta de una adecuada banqueta para la movilidad de personas con discapacidad fue la causa que ocasionó que dos personas resultaran lesionadas al ser arrolladas por una unidad motriz.

El accidente sucedió alrededor de las 10:00 horas en el bulevar Morelos, en la colonia Lázaro Cárdenas, como referencia a unos metros del puente peatonal y del negocio Aceromex, donde arribaron cuerpos de emergencia que atendieron el reporte de personas lesionadas.

Paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a un hombre identificado como Pedro y a una mujer de nombre Eunice, quien era desplazada en una silla de ruedas; las personas presentaban lesiones de gravedad al ser arrolladas por una unidad motriz.

La conductora del carro expresaba que de manera inesperada las personas le invadieron el carril.

Las indagatorias y declaraciones de acompañantes de los lesionados expresaban que se encontraban caminando por la banqueta del bulevar Morelos, ya que son compañeros de la religión (testigos de Jehová) y buscaban predicar.

Resaltando que su hermano ayudaba y empujaba a la mujer en silla de ruedas al terminar la banqueta de concreto y, por sacarle la vuelta a los pozos y terracería, se subió a la cinta asfáltica del bulevar, siendo ese momento arrollados.

Los peritos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento de los hechos dialogando con la conductora de un carro Ford Focus, quien declaró que transitaba en el carril de la derecha de sur a norte por el bulevar Morelos cuando de manera repentina le invadió el carril una persona, por lo que no pudo frenar para evitar arrollarlo.

Las autoridades, tras las declaraciones y las diligencias durante el peritaje, señalaron que la responsabilidad del hecho vial sería de los dos peatones por invadir el carril, por lo que el accidente sería turnado a la unidad investigadora en turno para deslindar responsabilidad.

Cabe resaltar que en este percance se observó un cuestionamiento por parte de una brigadista voluntaria, quien quiso cuestionar las acciones de las autoridades viales, desconociendo el reglamento de tránsito, cuál es su función como brigadistas y que ellos no son autoridades.



