¡Vuelca en el Broncos!

El exceso de velocidad y la falta de pericia al conducir fueron las causas de una volcadura que dejó como saldo a una persona lesionada.

El percance se dio alrededor de las 14:30 horas en el bulevar Miguel Hidalgo, a la altura de la colonia Morelos, como referencia frente a la mueblería Foly, donde terminó su trayectoria con las llantas para arriba un carro Chevrolet Malibu.

Al lugar arribaron brigadistas voluntarios y paramédicos de la Cruz Roja que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio al automovilista de la unidad motriz volcada que resultó con lesiones de consideración.

Las peritos de tránsito y vialidad municipal tomaron conocimiento del percance, determinando que el vehículo se desplazaba de poniente a oriente bajando el puente Broncos cuando perdió el control y terminó volcado sobre la cinta asfáltica.