Prensados y lesionados dos jóvenes en choque

Dos jóvenes resultaron con lesiones de gravedad al quedar prensados entre los fierros retorcidos de su unidad motriz que se proyectó contra un poste metálico al verse involucrado en un percance.

El accidente sucedió minutos después de las 03:00 horas en el boulevard Miguel Hidalgo, como referencia frente al auditorio municipal, donde terminó su trayectoria un carro Cadillac de color blanco proyectado contra un poste metálico, al cual literal abrazó; en el interior, dos jóvenes quedaron prensados entre los fierros retorcidos.

Personal de rescate urbano y paramédicos de Protección Civil arribaron al lugar del percance realizando diversas acciones para liberar y rescatar del interior del carro a los dos jóvenes, quienes después de algunos minutos fueron rescatados y trasladados a un nosocomio para su valoración médica.

Las autoridades de tránsito y vialidad realizaron el dictamen de peritaje determinando que el carro Cadillac circulaba de poniente a oriente por el boulevard Miguel Hidalgo por el carril de la derecha cuando fue impactado en la parte lateral trasera por un carro Chevrolet Malibu de color negro, el cual fue abandonado por el conductor.

Resaltando que, derivado del primer percance y el posible exceso de velocidad, ocasionó que el conductor del carro Cadillac perdiera el control del volante, terminando su trayectoria contra la estructura fija metálica, este hecho vehicular sería turnado a la unidad investigadora en turno para determinar la responsabilidad y continuar con las investigaciones.