No respeta alto y se impacta contra auto

Una automovilista terminó con su unidad motriz en pérdida total luego de ser impactada por una camioneta que no realizó un alto para incorporarse a una principal arteria vial.
El aparatoso accidente ocurrió alrededor de las 12:00 horas en la carretera Ribereña, frente a la refaccionaría de nombre Auto Zone. Al lugar arribaron cuerpos de emergencia y paramédicos de Protección Civil que brindaron atención médica en el lugar a los dos conductores involucrados que resultaron con golpes menores tras el fuerte encontronazo.
Los peritos de Tránsito tomaron conocimiento del percance entrevistándose con el conductor de un carro Chevrolet Cavalier de color negro, quien declaró que transitaba de poniente a oriente por la carretera Ribereña cuando de pronto la camioneta de color rojo salió de una entrecalle y se incorporó a la carretera sin hacer alto, impactando en el lado de copiloto.
El conductor de la camioneta Chevrolet Silverado de color roja argumentó que salía de la calle Ribera Central de la colonia Vicente Guerrero, por lo que intentó incorporarse a la carretera Ribereña y aceptó su responsabilidad.
Señaló que no observó al carro; por ello se comprometió a hacerse cargo de la reparación de daños materiales del carro Cavalier.