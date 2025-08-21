Vuelca automóvil en bulevar Hidalgo

El exceso de velocidad y la falta de precaución al conducir se presume que fueron las causas que ocasionaron que una conductora terminara con su automóvil volcado sobre las cintas asfáltica.

El accidente sucedió a eso de las 16:00 horas en el bulevar Miguel Hidalgo a la altura de la colonia Valle del Vergel, donde arribaron cuerpos de emergencia que brindaban atención médica en el lugar a tres personas, quienes viajaban en la camioneta Ford Escape que se aprecia volcada.

Peritos de tránsito y vialidad se presentaron a tomar conocimiento del percance en donde se encontraba la camioneta volcada en el carril central del bulevar Miguel Hidalgo en sentido de poniente a oriente, por lo cual fue necesario cerrar la circulación de dos carriles de este tramo carretero para evitar otro percance.

La conductora de la unidad motriz expresaba que circulaba en dicha dirección por el carril de la izquierda cuando perdió el control del volante al impactarse contra el camello central, descontrolándose y terminando su trayectoria volcada en el cajón central, y resaltó que sus acompañantes y ella no sufrieron lesiones de gravedad, únicamente algunos golpes menores, esto debido a que utilizaban el cinturón de seguridad.