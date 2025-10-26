Lo vinculan a proceso por violación contra niño

Tras la denuncia formal por el delito de abuso sexual contra una menor de edad, las autoridades procedieron con la vinculación a proceso con el presunto responsable.

El Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos Cometidos contra las Mujeres por Razón de Género (FENNAM), obtuvo vinculación a proceso en contra de David "C" por el delito de Abuso Sexual Agravado a una persona menor de edad.

Un juez de control emitió la resolución después de que el representante social presentara pruebas suficientes que acreditaron la probable participación del imputado en el citado delito, ocurrido el 10 de agosto de 2025 en un domicilio en una colonia al suroeste de esta ciudad fronteriza.

Asimismo, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que con este tipo de acciones reafirma su compromiso de procurar justicia con perspectiva de género, garantizando la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y sancionar con firmeza a quienes atenten contra su libertad y seguridad sexual.