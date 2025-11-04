Abrumado por los celos daña casa de su exmujer

Los celos y el enojo le ganaron a un veracruzano que fue a reclamarle a su exesposa, causándole daños materiales en la vivienda, por lo que terminó siendo detenido.

La detención se dio alrededor de las 21:30 horas en las calles Girasol con Flor de Belladona del fraccionamiento San Valentín, por los elementos de la Guardia Estatal que atendieron un reporte de auxilio de persona agresiva en dicho lugar.

Los uniformados resaltaron que al estar en el lugar del llamado de auxilio se entrevistaron con una mujer, quien refirió que ella realizó el reporte debido a que a su casa se presentó su exesposo, el cual acudió de manera agresiva, al grado que intentó ingresar a la fuerza rompiendo la puerta y el cristal de esta y de dos ventanas.

Cabe resaltar que el sujeto agresivo, al arribo de los uniformados, se encontraba a bordo de una camioneta Ford Escape; intentó darse a la fuga, pero fue detenido, siendo llevado a la delegación municipal por una falta administrativa.

El ciudadano infractor dijo llamarse David Emanuel B, de 34 años de edad, del estado de Veracruz, quien argumentaba que se había echado unas cervezas cuando se enteró por conocidos que su exesposa había salido a un baile en la noche con unas amigas, pero el calor de las copas y los celos le ganaron.



