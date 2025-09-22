Conductor abandona su vehículo entre la maleza

Un automovilista dejó su unidad motriz abandonada luego de salirse de la cinta asfáltica, por lo que reportó a las autoridades.

Las autoridades estatales acudieron al viaducto Reynosa, a unos metros de la carretera San Fernando-Reynosa, a eso de las 09:00 horas, al atender un reporte del C5 que en el lugar se había registrado un accidente vehicular y se encontraba la unidad motriz entre la maleza, desconociéndose si había personas lesionadas.

Al presentarse en el lugar, tomaron conocimiento del percance donde se encontraba un carro de color azul sin placas, el cual se encontraba en calidad de abandonado y embancado al salirse de la cinta asfáltica, desconociéndose las razones del incidente, informaron las autoridades..

Resaltando que pudo causar una falla mecánica, pero al desconocer la situación y al estar abandonado, esperarían unos momentos o, de lo contrario, procederían a remolcar el vehículo en espera de que el propietario lo reclame.



