Abandona su ´cucaracho´ tras chocar contra poste

Abandona su ´cucaracho´ tras chocar contra posteUn automovilista dejó abandonado su cucaracho; impactó contra la protección de un poste
Un automovilista dejó abandonado su cucaracho; impactó contra la protección de un poste.
La proyección se reportó minutos antes del mediodía por el personal del parque industrial Reynosa, que señalaba que sobre la avenida Mike Allen, o más conocida como brecha E-99, había chocado un carro contra la protección metálica de un poste de concreto.
Los peritos de tránsito y vialidad se presentaron a tomar conocimiento del accidente, determinando que la unidad motriz Nissan Sentra se encuentra en la calidad de abandonada por el automovilista tras el percance.
Cabe hacer notar que el vehículo portaba una calcomanía con la frase que decía el cucaracho, por lo que las autoridades señalaban que el cucaracho transitaba sobre dicha avenida de sur a norte, impactándose de forma frontal contra la protección del poste de concreto.