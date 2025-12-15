Abandona su auto al impactarse con árbol

Abandona su auto al impactarse con árbolUn automovilista dejó su unidad motriz abandonada luego de proyectarse contra un árbol
El accidente se reportó alrededor de las 11:00 horas al número de emergencia 911 por residentes del fraccionamiento San Valentín, quienes informaban que en la avenida principal se encontraba un carro proyectado contra un carro, desconociéndose si había personas lesionadas.
El personal de Protección Civil ubicó el percance en el cruce con la calle Flor de Begonias con avenida San Valentín del fraccionamiento del mismo nombre, señalando que el carro estaba abandonado.
Incrustado en el árbol quedó el flamante Nissan, mientras el conductor huye.
Los peritos de tránsito indicaron que la unidad motriz se desplazaba de norte a sur por la avenida San Valentín a exceso de velocidad cuando perdió el control por razones desconocidas y terminó proyectándose contra el árbol y arriba de la banqueta.