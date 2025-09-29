Recibe 7 años de cárcel un residente de esta ciudad

Las autoridades judiciales condenaron a siete años de prisión a un imputado que había sido detenido tras una persecución.

El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas obtuvo una sentencia de 7 años de prisión en contra de Jesús "G" por el delito de Atentados a la Seguridad de la Comunidad.

Un Tribunal de Juicio Oral emitió la condena después de que el Representante Social presentó pruebas que acreditaron la responsabilidad del acusado en los hechos ocurridos el 12 de junio de 2018, en la colonia Nuevo Amanecer en esta ciudad.

En dicho hecho, el ahora sentenciado viajaba en una camioneta con reporte de robo en compañía de tres personas más; al ser detenido por las autoridades tras una persecución, se le aseguró un arma larga, bolsas con estupefacientes y ponchallantas.

Asimismo, la autoridad judicial determinó que Jesús "G" deberá cubrir el pago de 16,120 pesos por concepto de multa. Con este tipo de acciones, autoridades judiciales refrendan su compromiso de utilizar todos los medios jurídicos a su alcance para llevar ante la justicia a quienes atenten contra la seguridad y el bienestar de la sociedad.



