Policía israelí se disculpa por altercado con Macron

Jerusalén.

Una declaración conjunta de la policía israelí y el servicio de seguridad Shin Bet informó hoy que arregló las cosas con la seguridad del presidente francés Emmanuel Macron después de un altercado verbal en la Iglesia de Santa Ana.

"De acuerdo con los arreglos de seguridad coordinados de antemano, el presidente francés y su gente fueron acompañados a la iglesia por un policía y un miembro del Shin Bet", dice el comunicado.

En un video difundido en redes sociales, Macron grita a los guardaespaldas israelíes en la iglesia francesa cuando intentaba entrar al séquito. Les pidió que despejaran el lugar y salieran del recinto.

En el video se escucha que grita a uno de los guardaespaldas "no me gusta lo que me hiciste. ¡Fuera! Lo siento, pero conoces las leyes y nadie debería caer en la provocación. Por favor, respeten las leyes que han estado vigentes durante siglos y que yo no voy a cambiar".

Momentos después Macron explicó que su ira se debió a que "las fuerzas de seguridad israelíes no tienen que estar presentes" dentro de la basílica, ya que la "seguridad francesa" está garantizada, reporta la televisora francesa LCI.

La finca de Santa Ana ha pertenecido a Francia desde mediados del Siglo XIX, cuando el Imperio Otomano se la dio a Napoleón III en 1856 como agradecimiento por su apoyo durante la Guerra de Crimea.

El comunicado de la seguridad israelí agregó que cuando salió de la iglesia, Macron se aseguró de estrechar la mano del personal antes de continuar su recorrido por la Ciudad Vieja, barrio musulmán, cuando fue "acompañado por los elementos y todos los medios necesarios para garantizar su seguridad como un personaje de alto rango que visita" el país.

Las tensas escenas de hoy recordaron una visita a Jerusalén del fallecido expresidente Chirac en 1996 durante la cual también perdió la calma con los agentes de seguridad israelíes que lo presionaron para avanzar.

Chirac en ese momento dijo que los israelíes estaban siendo provocativos y duros, y en un momento amenazó con regresar a su avión y viajar de vuelta a su país.