Policía Federal aplica operativo en Tijuana por migrantes

Cd. de México.

La Policía Federal (PF) desplegó un operativo por los migrantes centroamericanos que el Gobierno de Estados Unidos anunció que comenzará a devolver al País a partir de hoy, mientras resuelve su proceso de asilo.

Agentes federales se colocaron en el puerto fronterizo de El Chaparral, en la frontera de Tijuana con San Ysidro, California.



El Gobierno mexicano anunció que la decisión de enviar a los migrantes a Tijuana por parte del Gobierno estadounidense fue unilateral.



Sin embargo, destacó que respetará los derechos humanos de los extranjeros y los recibirá en El Chaparral.



Tijuana también está recibiendo a los migrantes mexicanos desplazados de estados del sur que huyen de la violencia.



El Ayuntamiento de Tijuana reportó la semana pasada que los albergues en la ciudad están saturados.



En tanto, el Gobernador Francisco Vega solicitó ayer al Gobierno federal que distribuya el flujo de migrantes a los puertos fronterizos de todo el País.

Implementa EU regreso de migrantes

A partir de este martes, el Gobierno de Estados Unidos comenzará a regresar a México a los migrantes de Centroamérica que le hayan solicitado asilo.



La Embajada de Estados Unidos en México informó que empezó a implementar los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), citando la Sección 235(b)(2)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.



Con esta acción, el Gobierno estadounidense enviará al País a algunos migrantes que llegaron a Estados Unidos por México, de manera ilegal o sin la documentación adecuada, mientras se resuelve su solicitud de asilo.



En los próximos días, detalló, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzará con el regreso a México a través de los puertos de entrada.



"Esta acción se da en respuesta a la crisis de migración ilegal que encara Estados Unidos en su frontera sur", reiteró la representación estadounidense en México.



A lo largo de los últimos cinco años, afirmó, autoridades estadounidenses han visto un incremento de 2 mil por ciento de solicitudes de asilo, pues muchos migrantes saben que solicitarlo les da una oportunidad de permanecer en Estados Unidos, incluso si no tienen un argumento válido para el asilo.



"La mayoría de estos argumentos no cumplen con los requisitos necesarios. De hecho, nueve de cada diez solicitudes de asilo son rechazadas por un juez migratorio por no cumplir con los requisitos", expuso la Embajada.



Mediante el MPP, los migrantes que entren a los Estados Unidos serán procesados por las autoridades migratorias, se les dará una notificación para presentarse a una audiencia en una corte migratoria, y regresarán a México durante el tiempo que dure el proceso.



Los migrantes cuyos argumentos sean determinados como válidos por jueces estadounidenses, recibirán estatus de asilo y podrán permanecer legalmente en los Estados Unidos bajo las obligaciones adquiridas ante la ley internacional; los que no tengan argumentos válidos serán repatriados a sus países de origen.