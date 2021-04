Policía del Capitolio de EE. UU. Testificará sobre las fallas del 6 de enero

El inspector general de la policía del Capitolio , Michael A. Bolton, ha investigado los pasos en falso de la fuerza desde el asedio, cuando cientos de partidarios del presidente Donald Trump irrumpieron en el edificio y enviaron a los legisladores a huir para salvar sus vidas. En un informe obtenido por The Associated Press , pinta un cuadro terrible de la capacidad de su agencia para responder a amenazas futuras y arroja serias dudas sobre si la fuerza podría responder a otro ataque a gran escala.

Hasta ahora, la Policía del Capitolio se ha negado a divulgar públicamente el informe, preparado en marzo y marcado como "sensible a la aplicación de la ley", a pesar de la presión del Congreso. La representante demócrata Zoe Lofgren de California, quien encabeza el Comité de Administración de la Cámara de Representantes, dijo el mes pasado que encontraba el informe, junto con otro que el departamento había circulado internamente, "detallado e inquietante". El comité de Lofgren celebrará la audiencia del jueves.

Bolton descubrió que las deficiencias del departamento eran, y siguen siendo, generalizadas: el equipo era viejo y estaba mal almacenado; los oficiales no completaron el entrenamiento requerido; y hubo una falta de dirección en la Unidad de Disturbios Civiles, que existe para asegurar que las funciones legislativas del Congreso no se vean interrumpidas por disturbios civiles o actividades de protesta. Eso fue exactamente lo que sucedió el 6 de enero cuando los partidarios de Trump empujaron violentamente a la policía y entraron al Capitolio mientras el Congreso contaba los votos del Colegio Electoral que certificaron la victoria de Joe Biden.

El informe también se enfoca en varias piezas de inteligencia perdidas, incluido un memorando del FBI enviado el día antes de la insurrección que el entonces jefe de policía del Capitolio Steven Sund dijo a los legisladores que nunca vio. El memo advirtió sobre las publicaciones en línea amenazadoras de los partidarios de Trump, incluido un comentario de que el Congreso "necesita escuchar vidrios rotos, puertas que se abren a patadas" y sangre derramada.

"Ponte violento ... Deja de llamar a esto una marcha, o un mitin o una protesta", se lee en una publicación que se relata en el memo. "Ve allí listo para la guerra. Cogemos a nuestro presidente o morimos. NADA más logrará este objetivo ".

Un informe separado preparado por el Departamento de Seguridad Nacional en diciembre alertó a la policía sobre mensajes en un blog donde la gente parecía estar planeando para el 6 de enero. Una publicación en línea incluía un mapa de túneles debajo del Capitolio utilizados por legisladores y personal. "Toma nota", decía el mensaje.

La Policía del Capitolio dijo en un comunicado el miércoles que los funcionarios ya habían realizado algunas de las mejoras recomendadas en el informe y que el asedio fue "un momento crucial" en la historia que mostró la necesidad de "cambios importantes" en la forma en que opera el departamento. Aún así, dijeron que necesitarían más dinero y personal para hacer mejoras.

"Es importante señalar que casi todas las recomendaciones requieren recursos significativos que el departamento no tiene", dijo el comunicado.

El informe también proporciona nueva información sobre los movimientos de la Policía del Capitolio mientras los agentes se apresuraban a evacuar a los legisladores. Un apéndice del documento detalla conversaciones previamente desconocidas entre funcionarios, ya que no estaban de acuerdo sobre si las fuerzas de la Guardia Nacional eran necesarias. Cita a un oficial del Ejército que le dijo a Sund, después de que los insurrectos irrumpieron, que "no nos gusta la óptica de la Guardia Nacional en una fila en el Capitolio".

Los disturbios han llevado a la fuerza policial del Capitolio a un estado de crisis , con oficiales trabajando turnos adicionales y horas extras forzadas para proteger el Capitolio. El jefe interino, Yogananda Pittman, recibió un voto de censura del sindicato en febrero, lo que refleja la desconfianza generalizada entre las bases que quedaron expuestas y heridas cuando la turba violenta descendió sobre el edificio. La moral se ha desplomado.

Toda la fuerza también está de duelo por la muerte de tres de los suyos. El oficial Brian Sicknick se derrumbó y murió después de interactuar con los manifestantes el 6 de enero. El oficial William "Billy" Evans murió el 2 de abril cuando fue atropellado por un automóvil que chocó contra una barricada frente al Senado. Evans puso en honor en la Rotonda del Capitolio el martes.

Un tercer oficial, Howard Liebengood, murió por suicidio en los días posteriores a la insurrección.

El informe describe en detalle cómo el equipo del departamento era deficiente, incluidos al menos 11 tipos diferentes de municiones que parecían haber caducado. Algunos equipos no habían sido reemplazados en más de dos décadas. Los escudos antidisturbios que se rompieron con el impacto cuando los oficiales se defendieron de la turba violenta habían sido almacenados incorrectamente. Las armas que podrían haber disparado gases lacrimógenos eran tan antiguas que los agentes no se sentían cómodos usándolas. Otras armas que podrían haber hecho más para dispersar a la multitud nunca se llevaron a cabo antes de un mitin de Trump celebrado cerca de la Casa Blanca, y aquellos a quienes se les ordenó llevar suministros de respaldo a las líneas del frente no pudieron atravesar la multitud agresiva.

En otros casos, las armas no se utilizaron por "órdenes del liderazgo", dice el documento. Esas armas, llamadas "menos letales" porque están diseñadas para dispersar en lugar de matar, podrían haber ayudado a la policía a repeler a los alborotadores mientras avanzaban hacia el Capitolio después del discurso de Trump, según el informe.

La línea de tiempo adjunta al informe también brinda una visión más detallada de los movimientos, comandos y conversaciones de la Policía del Capitolio a medida que se desarrollaba el caos. Relata varios casos en los que la policía y los equipos SWAT rescataron a legisladores individuales atrapados en el Capitolio y arroja nueva luz sobre las conversaciones en las que Sund pidió el apoyo de la Guardia Nacional. Sund y otros, incluido el jefe de la Guardia Nacional de DC, han testificado que los funcionarios del Pentágono estaban preocupados por la óptica de una respuesta militar.

El documento cita al secretario de Estado Mayor del Ejército, Walter Piatt, diciéndole a Sund y otros en una llamada que "no nos gusta la óptica" de la Guardia Nacional en el Capitolio y que recomendaría no enviarlos. Eso fue a las 2:26 pm; los alborotadores ya se habían abierto camino en el edificio.

El Pentágono finalmente aprobó la presencia de la Guardia, y los miembros de la Guardia llegaron después de las 5 pm. Mientras esperaban, Sund también tuvo una teleconferencia con el vicepresidente Mike Pence, según muestra la cronología. Pence estaba en un lugar seguro en el Capitolio porque había supervisado el conteo de los votos electorales. Algunos alborotadores pedían su ahorcamiento porque se negó a intentar anular la victoria de Biden.

La AP informó el sábado que Pence también tuvo una conversación ese día con el secretario de Defensa en funciones, Christopher Miller, en la que Pence exigió: "Despejen el Capitolio".