Después de su liberación, el rapero nominado al Grammy, originario de Atlanta, publicó en Instagram "Soy Dios" y dijo que regresaría a Estados Unidos.

Noticia Relacionada Policía de París libera al rapero Lil Baby

Policías con ropa de civil detuvieron a Harden, Lil Baby y a su guardaespaldas por un fuerte olor de cannabis que salía de un auto de acuerdo con un oficial de la policía francesa quien habló bajo condición de permanecer en anonimato porque no estaban autorizados para ser nombrados públicamente.

El oficial dijo que Lil Baby, cuyo nombre verdadero es Dominique Jones, se negó inicialmente a permitir que la policía revisara el auto. La situación fue tensa por que los estadounidenses no comprendían qué estaba pasando. Entonces llegaron policías uniformados y procedieron a inspeccionar el vehículo y encontraron 32 gramos de cannabis, de acuerdo con el oficial.

Lil Baby y el guardaespaldas fueron detenidos bajo sospecha de transportar drogas y liberados el viernes por la mañana después de que se les impusieran multas, de acuerdo con la fiscalía.

Videos del incidente compartidos en internet muestran a un policía con ropa de civil cateando a un confundido Harden mientras sostiene su celular.

Un estudiante en la zona describió ver un escándalo en lo que suele ser una avenida tranquila, con boutiques de lujo. "Volteé a ver y era increíble, vi a Lil Baby y James Harden ... estaban parados y estaban siendo cateados", dijo el testigo Lance Avraham Pena.

El idioma parecía ser un problema y la policía no reconoció a los dos estadounidenses, dijo Pena, quien filmó un poco de la situación.

Fans de Harden y el cantante en Francia expresaron su preocupación en internet sobre un posible encasillamiento racial. Pero el departamento de policía de París rechazó insinuaciones de que el arresto fuera injustificado al tuitear que se basó en una "infracción". Harden y Lil Baby son negros y los policías implicados eran blancos.

Un abogado que ha investigado el encasillamiento racial en Francia preguntó "¿Habrían detenido a una persona blanca de la misma manera?... No queda claro".

El abogado Slim Ben Achour citó investigaciones que muestran que la gente blanca en Francia es menos proclive a ser detenida e inspeccionada o multada por este tipo de infracción por drogas.

La investigación también mostró que la policía tiene más posibilidades de hacer revisiones de identidad a hombres negros y árabes en proyectos de vivienda social con problemas de delincuencia, o en barrios, donde se asume que "no pertenecen".

"Ves que puedes ser un millonario o una súperestrella y siempre tienes este estigma", dijo Achour a AP. "Los hombres negros estadounidenses tienen sus propios problemas y algunos piensan que Europa es mejor y ven eso .... hay problemas comunes".

Se envió una solicitud de comentarios a un representante de Lil Baby sin obtener respuesta.

Lil Baby llegó a la cima de las listas de popularidad en 2020 con su segundo álbum "My Turn" y alcanzó el tercer puesto de la lista Billboard Hot 100 con su éxito "The Bigger Picture", que evoca el asesinato de George Floyd y otros abusos cometidos por la policía. En las primeras imágenes de su presentación de "Bigger Picture" para los Grammy, que cuenta con un video lanzado previamente en el año, la policía hace salir a un hombre negro de su auto y lo pone contra el suelo.

Su álbum colaborativo con Lil Durk titulado "The Voice of the Heroes" debutó en el primer puesto de las listas de popularidad este año. Otros de sus éxitos incluyen "Yes Indeed", con Drake, y "Drip Too Hard". Lil Baby ganó el premio a mejor artista masculino hip hop este año en los premios BET y fue nombrado artista del año en los Premios Apple Music el año pasado.

Harden, por su parte, publicó fotos en internet poco antes del arresto de Lil Baby y su guardaespaldas en varios locales de París pero no ha hecho declaraciones públicas después del incidente.

Harden, el jugador más valioso de la NBA en 2018, jugó con los Rockets de Houston antes de unirse a los Nets esta temporada. Se había comprometido brevemente a jugar con la selección nacional masculina en los Juegos Olímpicos de Tokio este mes, pero después dijo que la lesión en su tendón de la corva, que lo afectó durante los juegos de postemporada de la NBA, no le permitiría participar.

___

Kristin Hall en Nashville contribuyó a este despacho.