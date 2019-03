Policía de Neza encuentra bolsa con oro; la regresa a su dueña

NEZAHUALCÓYOTL, Méx.

Una mujer que acudió al palacio municipal de Nezahualcóyotl olvidó una bolsa de plástico cerca de la oficina del alcalde Juan Hugo de la Rosa, con algo muy valioso en su interior: objetos de oro con valor comercial estimado en más de 200 mil pesos.



El policía tercero, Miguel Rodríguez Isaías, quien está asignado a labores de vigilancia en el inmueble del gobierno local, realizaba un recorrido habitual en los pasillos que conoce palmo a palmo.



En uno de los sillones que utilizan los visitantes a la alcaldía observó que se encontraba una bolsa de plástico, color negro, la tomó y pensó que era de alguien de los que habían acudido a recoger boletos gratuitos para el partido de homenaje del exportero de la selección nacional, Pablo Larios, que se realizará el próximo sábado 16 de marzo en el ex Estadio Neza 86, hoy llamado Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.



"La señora toma sus boletos y descansa un momento, la señora se para, se retira, pues no me doy cuenta, pero minutos después me percato que hay una bolsa ahí, la tomo", contó.



Con la mirada trató de encontrar al propietario de esa bolsa, pero no lo encontró. El oficial le notificó a sus superiores lo que había hallado y luego varios de los policías locales iniciaron una búsqueda por el edificio municipal.



Mientras encontraban al dueño de la bolsa, Miguel Rodríguez la custodió celosamente como si fuera suya y no se la entregaría a nadie, más que al legítimo propietario. Jamás pasó por su mente apropiarse de su valioso contenido.



"No me atrevo a pensar quedarme algo que no es mío y que pues también la gente se ha hecho de sus cosas con mucho sacrificio", dijo.

La búsqueda pronto les dio resultados. La señora que había olvidado el paquete regresó preocupada al mismo lugar donde creía que lo había dejado y ahí se encontró con el elemento de la corporación municipal.



Le pregunto que si había visto una bolsa negra que había dejado en el sillón donde estuvo sentada un momento.



"¿Cuál es la sorpresa? La señora nos menciona que es oro y pues que oscila entre los 200 mil pesos, resguardamos la bolsa y tuvimos que entrevistar a la persona para hacerle entrega de sus pertenencias", narró el policía.



La señora después de que demostró que el paquete olvidado era suyo agradeció el gesto de honradez de Miguel Rodríguez, quien lleva 13 años en la Policía Municipal de Nezahualcóyotl.



"No todos los policías son malos, tampoco todos los policías son buenos, pero hay gente que tenemos principios y valores y hoy nos tocó estar aquí", comentó el oficial.



Su buena acción será recompensada. El director de la corporación Jorge Amador, anunció que Miguel Rodríguez será ascendido de grado. Actualmente percibe un salario mensual cercano a los 11 mil pesos y con la promoción se incrementará el sueldo en 20%.