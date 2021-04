Policía: 8 muertos en tiroteo en instalaciones de FedEx en Indianápolis

"Veo a un hombre salir con un rifle en la mano y comienza a disparar y comienza a gritar cosas que no podía entender", dijo Levi Miller a WTHR-TV . "Lo que terminé haciendo fue agachándome para asegurarme de que no me viera porque pensé que me vería y me dispararía".

Fue el último de una reciente serie de fusilamientos en masa en todo el mes de EE.UU. pasado, ocho personas fueron fatalmente dispararon a las empresas de masaje a través del área de Atlanta, y 10 murieron en un tiroteo en un supermercado en Boulder, Colorado.

Fue al menos el tercer tiroteo masivo de este año solo en Indianápolis. Cinco personas, incluida una mujer embarazada, fueron asesinadas a tiros en enero, y un hombre fue acusado de matar a tres adultos y un niño antes de secuestrar a su hija durante una discusión en una casa en marzo.

La policía no ha identificado al atacante ni ha dicho si era un empleado de la instalación. Dijeron que "la información preliminar de las pruebas en el lugar" indicaba que murió por suicidio.

"Todavía estamos tratando de determinar la razón exacta y la causa de este incidente", dijo Cook.

Craig McCartt, de la policía de Indianápolis, le dijo a NBC Today el viernes temprano que los oficiales aún sabían "muy poco". Chris Bavender, portavoz de la oficina del FBI en Indianápolis, dijo que están ayudando a la policía con la investigación.

Los miembros de la familia se reunieron en un hotel cercano para esperar noticias sobre sus seres queridos, y algunos empleados fueron trasladados allí para reuniones llenas de lágrimas. Pero otros familiares dijeron que aún no tenían información sobre sus seres queridos horas después. La mayoría de los empleados no pueden llevar teléfonos celulares dentro del edificio de FedEx, lo que dificulta el contacto con ellos.

"Cuando ves notificaciones en tu teléfono, pero no recibes un mensaje de texto de tu hijo y no recibes información y aún no sabes dónde están ... ¿qué se supone que debes hacer?" —dijo Mindy Carson, conteniendo las lágrimas. Su hija, Jessica, trabaja en las instalaciones y no había tenido noticias suyas.

La policía recibió informes de disparos el jueves poco después de las 11 pm, y los oficiales "entraron en contacto con (un) incidente de tirador activo", dijo Cook. El pistolero luego se suicidó.

"Los oficiales respondieron, entraron e hicieron su trabajo. Muchos de ellos están tratando de enfrentar esto, porque es un espectáculo que nadie debería tener que ver ", dijo Cook.

La Casa Blanca dijo que se informaría al presidente Joe Biden sobre el tiroteo y que los asesores se han puesto en contacto con el alcalde de la ciudad y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

El alcalde de Indianápolis, Joe Hogsett, lamentó que la ciudad "se enfrentó a la terrible noticia de otro tiroteo masivo, un acto de violencia que sin sentido se cobró la vida de ocho de nuestros vecinos".

FedEx emitió un comunicado diciendo que está cooperando con las autoridades.

"Estamos profundamente conmocionados y entristecidos por la pérdida de los miembros de nuestro equipo luego del trágico tiroteo en nuestras instalaciones de FedEx Ground en Indianápolis", dijo el comunicado. "Nuestro más sentido pésame está con todos los afectados por este acto de violencia sin sentido".

Un hombre le dijo a WTTV que su sobrina estaba sentada en el asiento del conductor de su automóvil cuando estallaron los disparos y que resultó herida.

"Le dispararon en el brazo izquierdo", dijo Parminder Singh. "Ella está bien, ahora está en el hospital".

Dijo que su sobrina no conocía al tirador.