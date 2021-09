Polemizan en redes por "Queride compañere", canción de Jósean Log dedicada al leguaje inclusivo

CIUDAD DE MÉXICO. – La confrontación por el uso del lenguaje inclusivo y la defensa de las personas no binarias a usar la palabra "e" cuando se refieran a su género, inspiró al cantante Jósean Log a componer una canción denominada " Queride Compañere ", para mostrar su apoyo.

"Sabemos que el lenguaje/sirve pa´ comunicar/nos permite entendernos/y nos permite pensar/y aunque muchos no lo entiendan/o parezcan ignorar/los conceptos construyen la realidad/y aunque algunas no lo entiendan/o lo quieran ocultar/las palabras sí que importan en verdad/", versó en una de las estrofas, acompañado solo de su ukulele.

Los comentarios en Instagram fueron de aplausos. "Bravo amigo", le escribió un usuario. Le señalaron que era una linda canción, la celebraron.

No fue así en Twitter, donde las personas fueron más intolerantes. "¿José Loang (sic) es sarcasmo verdad?", escribió Sebastián; Luis señaló: "¿Quién fregados es José Loang? (sic)" y Quetzal compartió la muy copiada imagen sobre que el lenguaje inclusivo es una aberración y lo mejor es hablarle con respeto a un anciano, con amor la pareja, aprender braille...

Javier señaló que es "música para turista gringo para gente que no se quiere casar", Marybell calificó el hecho como "una ridiculez" y siguieron burlándose con comentarios como: "uno qué culpa tiene que no sepan que (sic) son", como señaló una cuenta sin nombre real.

Liliana consideró que es "otro tipo sin nada mejor que hacer, que solo llamar la atención, apoyando a otros tip@s (sic) igual de histrionicos (sic) que el (sic)".

¿Quién es Jósean Log?

Es un músico mexicano originario de Cholula, Puebla. Estudió en el Berklee College of Music. Su música integra la multiculturalidad del país con sonidos que ha denominado "pop guapachoso y sabrosón", señaló indiehoy.com

En 2016 presentó su primer EP (Extended Play) "Háblate de mí" y se posicionó en las listas de mayor popularidad de Spotify. Consiguió su primer millón de reproducciones con "Beso".

En 2018 salió a la luz "Háblame de Tú" y "Jacaranda". En 2019 "El Futuro No Existe" y en 2020 "Reflexión del Pasto" y "El Tiempo Locura Todo".

Se ha presentado en el Festival Vaivén y ha compartido escenario con Mon Laferte, Empire of The Sun y Sígala, por mencionar algunos.

En su cuenta de Twitter (16.3 mil seguidores), Instagram (150 mil 312 seguidores) y Facebook (234 mil seguidores) se presentó así: "artista queer 100% independiente, escribo rolitas y como plantitas, me acompaña mi ukelele".

"Queride Compañere"



Aquí la letra de la canción:

"Queride compañere/hoy te quiero saludar/y aunque no te conozca/tengo ganas de cantar/sobre alguna de esas cosas/ que pudieron lastimar/las personas/ que no saben respetar".

"Hay hombres, hay mujeres/y aunque siempre ha sido así/¡qué hermoso que encontremos/nuevas formas de vivir/para construir realidades/que podamos habitar/los conceptos los tenemos que nombrar/para construir realidades/que podamos compartir/las palabras las tenemos que decir/

"Y sí/el orden de las cosas (el de toda la vida) /brinda estabilidad/y aunque eso es importante/tiene que evolucionar/y abrir cancha a novedades y otras formas de vivir/como cuando alguien se animó a decir/a mí déjenme tranquile/yo no quiero encarnar/estructuras que no me dejan brillar/a mí déjenme tranquile/denme chance de existir/hay maneras tan diversas de vivir/.