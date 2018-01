Polémico libro sobre Donald Trump será serie de televisión

El periodista Michael Wolff, autor del texto que ha sido un fenómeno de ventas desde su lanzamiento el 5 de enero, será uno de los productores ejecutivos del show.



Por ahora, no se conocen más detalles acerca de la serie o la cadena que la emitiría.



En su libro, Wolff asegura que Donald Trump nunca buscaba realmente llegar a la presidencia, sino potenciar su marca.



También se detalla el caos en el Ala Oeste durante los primeros meses del mandato del empresario.



En medio de la tormenta mediática que se desató acerca de "Fire and Fury", el republicano dijo que el libro está lleno de mentiras.



Incluso, abogó por endurecer las leyes de libelo en Estados Unidos.



Trump pidió que se cancelara la publicación del texto, pero esto no sucedió y, finalmente, la publicación salió a la venta cuatro días antes de lo previsto.