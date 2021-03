Polémico empate entre San Luis y Diablos

Este viernes en el arranque de la Jornada 10 Atlético San Luis recibió en el estadio Alfonso Lastras a los Diablos Rojos del Toluca para igualar sin goles.

En un encuentro aburrido de pocas emociones Toluca no pudo demostrar su buen futbol de las jornadas anteriores. El arbitro Fernando Hernández fue la figura al entrar en dudas en jugadas que pudieron cambiar el rumbo del partido, no marcó lo que pudo ser el gol de la victoria para los escarlata. Barbieri remató con la cabeza y mandó el balón en dirección a la posición del arquero Axel Werner quien se encontraba detrás de la línea. Fue al VAR el silbante determinó no hacer valido el que pudo ser gol de los Diablos.