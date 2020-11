Polémicas, tragedias, propuestas y crisis en 2 años de AMLO en la presidencia

Amigas y amigos, por mandato del pueblo, iniciamos hoy la Cuarta Transformación política de México, puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político", expresó Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018 en el Congreso, en su toma de protesta como Presidente de México.

A dos años de su llegada a la Presidencia, López Obrador ha enfrentado en su 4T momentos clave que lo han llevado a tomar decisiones, celebradas por algunos y criticadas por otros.

Liberación de Ovidio Guzmán

El 19 de junio de este año, el Presidente declaró que él fue quien dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, en un operativo realizado en octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa.

"Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente", dijo López Obrador, "para no poner en riesgo a la población".

Tras la versión de la detención de Ovidio Guzmán, el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, declaró que después de tenerlo bajo control, los elementos federales que participaron en el operativo, optaron por retirarse al verse superados en número.

En una declaración a la agencia Reuters, Durazo señaló que los elementos desplegados "tomaron la decisión de retirarse de la casa sin Guzmán para tratar de evitar más violencia en la zona y preservar la vida de nuestro personal".

"La decisión la tomó el gabinete de seguridad, de manera conjunta, los secretarios de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública. Yo respaldé esa postura porque considero que lo más importante es la protección de las personas", declaró López Obrador en otra versión.

Pandemia

Aunque el presidente López Obrador ha declarado en múltiples ocasiones que ante la pandemia por coronavirus "vamos bien", también ha externado comentarios y acciones que lo han puesto en polémica.

En su conferencia del 28 de febrero, López Obrador habló del virus y dijo que estaban preparados "para enfrentar esta situación del coronavirus".

"Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a este caso del coronavirus; en la medida en que se vaya desarrollando, presentando, vamos a atender los casos", dijo el Presidente.

El 19 de marzo, el Presidente expresó: "Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo", al momento que fijó la mirada en unas imágenes religiosas que sacó de su cartera, como "guardaespaldas contra el coronavirus".

"Son mis guardaespaldas", señaló en vísperas de la entrada de la fase 2 por el Covid-19.

"El escudo protector es como el detente (...) El escudo protector es la honestidad, eso lo que protege, no permitir la corrupción. Miren esto es lo que protege, esto es lo que me da la gente", externó.

En su conferencia del 2 de abril, al hablar sobre economía mexicana, López Obrador dijo: "Ayer usé por primera vez el término crisis transitoria, esto no va a tardar y vamos a salir fortalecidos, y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y que haya justicia en el país".

"Por eso vamos a salir fortalecidos, o sea, que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación", agregó.

Críticas por no cumplir sana distancia

En una gira de marzo de este año de Ometepec a Xochistlahuaca, el Presidente recibió críticas por besar a una niña en plena pandemia, a pesar de las recomendaciones de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de no repartir besos y abrazos ante la emergencia sanitaria por la pandemia.

Pío López Obrador

Luego de que el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer una serie de videos en los que se observa a Pío López Obrador recibir dinero en efectivo, el Presidente pidió aplicar la ley en el caso de su hermano.

"No hay influyentismo en este gobierno, no hay nepotismo, amiguismo, influyentismo, ninguna de estas lacras. Yo ya no pertenezco, yo estoy encabezando un movimiento para transformar a México y no le voy a fallar al pueblo de México", declaró a inicios de mes.

Asimismo, el Presidente declaró que no sería "tapadera" de nadie en casos de corrupción, aunque se tratara de su familia.

Extinción de Fideicomisos

Continuas protestas, principalmente de investigadores, causó el anuncio del Presidente López Obrador sobre la extinción de fideicomisos, porque dijo, estaban llenos de corrupción.

Al denunciar "aviadores" que recibían estos apoyos, el Presidente también celebró la extinción de 109 fideicomisos en días pasados.

La mañana del pasado 6 de noviembre se concretó la extinción de 109 fideicomisos destinados a la ciencia, cultura, deporte y la atención a víctimas.

La tragedia de Tlahuelilpan

El 18 de enero de 2019, la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) por robo de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo, dejó 137 muertos, hecho que marcó el primer año del Gobierno de López Obrador.

"Considero que fue lo más triste que hemos padecido, desde que estamos en el gobierno. Muy lamentable lo que sucedió", expresó el Presidente, un día antes del primer aniversario de la explosión.

Asimismo, el titular del Ejecutivo llamó a aprender de la "tragedia aleccionadora" y refirió que la corrupción y el abandono al pueblo fueron las causas del accidente en Tlahuelilpan.

FRENAAA

Luego de que el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) instaló un campamento en el Zócalo de la Ciudad de México contra el Presidente, López Obrador garantizó la libre manifestación y protección del grupo, aunque lanzó una serie de calificativos.

"Tienen esa mala costumbre de acaparar, se apropian de todo. Cuando uno está cerca de ellos hay que cuidar la cartera, son muy ladrones", es tan solo una de las expresiones que el Presidente ha lanzado en sus conferencias mañaneras.

Este viernes, el Presidente descartó que su gobierno siga los pasos del movimiento encabezado por Gilberto Lozano.

Desabasto de medicamentos

El presidente López Obrador ha enfrentado diversas críticas por el desabasto de medicamentos oncológicos, principalmente por familiares de niños con cáncer.

En mayo del año pasado, el Presidente admitió el desabasto, denunció corrupción y señaló que en administraciones anteriores "estaba peor".

"Hay problema de desabasto de medicamentos, pero les diría que estaba peor antes, lo que pasa que ahora, con este plan de combatir la corrupción en la compra de medicamentos, se está ventilando el asunto, antes no se decía nada", expresó.

Señaló a las farmaceúticas de sabotaje y a proveedores de acaparar el mercado de los medicamentos.

No están solos paisanos

Tras las intensas lluvias que provocaron inundaciones en días pasados en Tabasco, el Presidente externó su apoyo a sus paisanos, a quienes les dijo: "No están solos".

Aunque los damnificados agradecieron el apoyo al Presidente, también hubo quienes criticaron que López Obrdaor viajó a la entidad a supervisar los trabajos en las zonas afectadas.

"¿Cómo voy a venir aquí para tomarme la foto?, ir a una colonia con unas botas que sé que no me van a cubrir y que me voy a mojar para ir a entregar una despensa y que me tomen una foto. A lo mejor los que nunca han hecho eso, pues tienen que mostrarlo", justificó el Presidente.

Asimismo, admitió la responsabilidad de inundar zonas bajas para no afectar a Villahermosa.

"Ese río, el Carrizal, es el que pasa por Villahermosa, se cerró esta compuerta, y toda el agua de la presa siguió por el Samaria a la zona baja, Jalpa, Nacajuca, Centla, allá es donde tenemos el problema. Tuvimos que optar entre inconvenientes, no inundar Villahermosa y que el agua saliera por el Samaria, por las zonas bajas.

"Desde luego se perjudicó a la gente de Nacajuca, son los chontales, los más pobres, pero teníamos que tomar una decisión, ahora ya estamos aislando allá abajo y donde vive la mayoría de la gente de Tabasco se evitó una inundación mayor", expresó en un recorrido aéreo.

Disculpa por la Conquista

En distintas ocasiones el Presidente ha recibido respaldo y críticas por su insistencia, en diversas ocasiones, en que España y la iglesia católica deben ofrecer disculpas por los abusos en la Conquista.

"Mandé unas cartas con este propósito y hubo mucha polémica. No estamos tocando ahora este tema, no quiere decir que lo olvidemos, porque consideramos que son momentos para la reconciliación y que se debe de pedir perdón por los abusos cometidos durante la invasión, la Conquista", dijo el mandatario en su conferencia mañanera del 11 de octubre de 2019.

Un año después, el Día de la Raza de este 2020, López Obrador declaró que se malinterpretó su propuesta para que el Papa Francisco y el rey de España externaran sus disculpas.

"Se malinterpretó cuando lo planteé (que se ofrezcan disculpas), ojalá se vuelva a analizar para que el año próximo se lleven a cabo estas ceremonias para ofrecer disculpas a los pueblos originarios y hacer el compromiso de la no repetición, que nunca jamás se vuelvan a cometer atrocidades para el saqueo. No al colonialismo, no al sometimiento, no a la negación de otras culturas con propósitos de dominio.

"Lo que se hizo fue negar las culturas y las civilizaciones que existían en América catalogando todo como barbarie, como salvajismo, entonces que la Conquista nos había civilizado porque esa es una justificación ideológica para encubrir la imposición y el saqueo sobre todo", expresó.

Muerte de Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle

El 24 de diciembre de 2018, la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, el senador panista Rafael Moreno Valle, fallecieron en un accidente aéreo cuando el helicóptero en que viajaban se desplomó en un campo de cultivo, por lo que el Presidente se comprometió a "decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia".

Tras meses de investigaciones que concluyeron en que una falla mecánica habría sido la causa del accidente, el Partido Acción Nacional (PAN) calificó como "una burla" los resultados.

Asimismo, tras un proceso que llevó a Miguel Barbosa (Morena) a la gubernatura poblana, las expresiones del gobernador también salpicaron al presidente López Obrador.

"Yo gané, me la robaron. Pero los castigó Dios. Angélica Alvarado (presidenta municipal de Huejotzingo) y yo ganamos, y saben por qué, por Andrés Manuel López Obrador", señaló Barbosa.

Cancelación del NAIM y construcción del Tren Maya

Al entregar su Primer Informe de labores, en septiembre del año pasado, el presidente López Obrador celebró la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional (NAIM).

Dijo que el proyecto en Texcoco estaba destinado a sufrir hundimientos, además que señaló afectaciones al ecosistema.

"Aún con el costo que implicó abandonar este proyecto estoy convencido de que fue la mejor decisión, es decir, que en el lago de Texcoco la terminal aérea habría estado condenada a sufrir de constantes hundimientos" y destacó los trabajos en el aeropuerto "Felipe Ángeles".

A la par de la cancelación de la construcción del NAIM, el Presidente también ha recibido críticas, principalmente por la destrucción del medio ambiente, tras anunciar la construcción del Tren Maya y Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Consulta para enjuiciar expresidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador creó polémica al anunciar que presentaría la solicitud de una consulta pública para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El 2 de octubre pasado, el Presidente celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar constitucional su petición de consultar a la población sobre la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes que incurrieron en actos de corrupción.

"La noticia importante es que por primera vez se va a llevar a cano una consulta constitucional para decidir si se inician procesos, garantizando derechos humanos, contra los expresidentes", declaró.

El fin de la política neoliberal

El 17 de marzo de 2019, el Presidente declaró el fin de la política neoliberal y decretó el fin de la política económica de pillaje, antipopular y entreguista.

"Declaramos formalmente el fin de la política neoliberal, aparejada con su política económica de pillaje, antipopular y entreguista. Quedan abolidas ambas cosas", señaló al anunciar un modelo postneoliberal.

Disputa en Morena

Ante el pleito interno por la dirigencia nacional de Morena entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, quien la ganó, el presidente López Obrador pidió que ya se pusieran de acuerdo, aunque señaló que no hablaría del tema para no meterse en temas del partido.





"No opino de eso, para no meternos en la cosa partidista. Solamente cuando haya alguna cosa grave, pero esto no, esto es, vamos a decirlo, algo muy común en los partidos y ya que se pongan de acuerdo", declaró en su conferencia mañanera del pasado 12 de octubre.

Guía Ética

Apenas este jueves 26 de noviembre, el presidente López Obrador anunció una "Guía Ética para la Transformación de México", de 20 puntos, para recuperar los valores culturales, morales y espirituales.

La creación de documento fue aplaudido por los seguidores del Presidente, pero también criticado por los opositores.

Es muy importante el trabajo que se ha hecho con esta guía, desde luego que no es obligatoria, no es algo que se impone, es algo que se presenta para la reflexión, el análisis, para que podamos ayudar en el fortalecimiento moral de nuestra sociedad, ese es el propósito, declaró López Obrador.

Fuero presidencial

Este viernes 27 de noviembre, el Presidente agradeció a los senadores porque se aprobó la iniciativa para quitar el fuero presidencial y que cualquier mandatario de México, incluido él, pueda ser juzgado por cualquier delito como cualquier ciudadano.

"Agradecer a los senadores porque se aprobó la iniciativa de quitar el fuero presidencial es un hecho histórico, no se podía juzgar al Presidente en funciones por cualquier delito, solo por traición a la patria y eso significaba un fuero", apuntó este viernes en Palacio Nacional.

Rosario Robles, Emilio Lozoya, Alonso Ancira y Salvador Cienfuegos

Ante los procesos en prisión que enfrentan, tanto en México como en el extranjero, Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social con Enrique Peña Nieto; Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en el sexenio pasado; y Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, el presidente López Obrador ha expresado que en su Gobierno "no se le persigue a nadie".

El Presidente descartó la venganza y la persecución política

Sobre el caso del general Salvador Cienfuegos, que fue detenido en Estados Unidos por nexos con grupos del narcotráfico y lavado de dinero, y luego trasladado a México como "ciudadano mexicano" y sin cargos, el Presidente dijo que estaba de por medio el prestigio de las Fuerzas Armadas.

"Nos interesó este asunto porque no solo es la situación del general Cienfuegos, lo haríamos ante cualquier circunstancia para ningún mexicano, pero aquí está de por medio el prestigio de una institución como las Fuerzas Armadas", dijo el mandatario.

Asimismo refirió que si había elementos del Ejército relacionados con Cienfuegos, serían separados de sus cargos.