Polémicas del 2020

Ciudad de México.

¿Ángela Aguilar es mejor que Belinda para Cristian Nodal?, ¿Pepe Aguilar debería valorar los corridos tumbados?, ¿Bisoño hizo críticas valiosas? Si alguno,respondió que sí a las preguntas anteriores, quizá fue parte del debate que estos famosos desataron en redes sociales. Este es un recuento de algunos de los momentos que acapararon el "trending topic" en 2020.

JUZGADO

El cantante mexicano también se convirtió en tendencia en redes sociales, después de que contestó la crítica de un usuario de Twitter. Todo comenzó cuando, en una entrevista con el Escorpión Dorado, Aguilar comentó que hay una crisis de calidad musical en los denominados corridos tumbados.

Esta crítica no le pareció a un chico de 19 años, llamado Natanael Cano quien le comentó lo siguiente:

"Que alguien le explique a Pepe Aguilar, pobrecito, que no sabe qué son los corridos tumbados y que para todos hay gusto... si todos tienen gustos diferentes ¿por qué abres el hocico? Ahí vas a tirar mierda con las palabras más muerda que pueden existir, pinche vato pendejo. De mi parte te puedes ir a la v..., tú y tus fans que ya están en la tumba, no existe ni uno, ni a mi jefa le gustas güey".

Lejos de ignorar el comentario, Pepe Aguilar sorprendió a los usuarios al responder el agravio, con un mensaje en donde le deseo lo mejor y lo invitó a mejorar su educación.

"Lo que estaba hablando no era ni siquiera de la música regional mexicana, por el amor de Dios; nomás se suben en un ladrillo y piensan que ya están volando. Para empezar, con todo respeto compa, ni lo conozco a usted, una canción jamás en la vida he oído tuya papacito, Dios te ayude, que te vaya muy bien, ni siquiera estaba hablando de ustedes, ni de un género ni nada. Que Dios te ayude, aunque seas grosero, consíguete un poco de educación... no estaba hablando de ti, si tú piensas que cuando digo que la música es pinche y chafa, me refiero a la música que haces, tienes un problema, la neta".

SALIÓ EL TESTAMENTO DE JOSÉ JOSÉ

A un año de la muerte de José José los problemas entre sus hijos no terminan y la pelea por ser los herederos de su testamento parece que está muy lejos de llegar a su final.

Después de que Sarita, la hija menor del Príncipe de la Canción, declarara que ella era su heredera, hace unos meses José Joel hizo público que ya habían encontrado el testamento en donde Anel Noreña fue nombrada como heredera universal y ella le cedió los derechos a sus hijos. Sin especificar si Sarita se encuentra incluida o no, José Joel indicó que seguirán el proceso legal.

DANNA PAOLA, ¿LA MANZANA DE LA DISCORDIA?

Al parecer la amistad que hay entre Danna Paola y Sebastián Yatra no fue bien aceptada por la cantante Tini Stoessel, quien mantenía una relación amorosa con el colombiano. Tras su ruptura los fanáticos de Tini empezaron a comentar en redes que fue la mexicana quien se metió en la relación de ambos.

Pero fue hasta que la propia Stoessel comentó en redes que así fue y lo dolida que se encontraba, desatando con ello la polémica y la pelea entre sus propios seguidores y los de Danna Paola.

"Ahora ya entiendo su mala fama... pero el que la hace tarde o temprano la paga #Duele", escribió Tini en Twitter.

DANIEL BISOGNO, CRITICADO POR CLASISTA

El conductor de televisión no ha dejado de estar en la mira de muchas personas después de algunos comentarios desafortunados.

Primero Bisogno arremetió en contra de un seguidor del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su cuenta de Twitter, dicho comentario no fue del agrado de muchas personas que desató su enojo en las redes, acusándolo de clasista y fuera de lugar.

"Pinche jodido muerto de hambre ignorante lame huevos de un pendejo peor que tú. Eres deleznable, pinche descerebrado, compra cuentos de un mequetrefe mientras no tienes ni Pa´tragar. Así son los excrementos cerebrales que nacen, viven y mueren en la pobreza absoluta. Imbécil (SIC)", fue uno de los comentarios que escribió Bisogno.

Tras la presión social el conductor de Ventaneando se disculpó públicamente y recibió el apoyo de Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, quien posteó también en Twitter lo valioso que era para su empresa.

"El error fue el lenguaje; la crítica es valiosa y parte de su libertad de expresión", dijo Pliego.