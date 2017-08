Polémica ordenanza contra los fumadores. Genera voces a favor y en contra

San Benito, Tx. - Una ordenanza propuesta prohibiría fumar en lugares públicos en la ciudad de San Benito. De aprobarse la medida, quienes no respeten la regulación podrían enfrentar multas de hasta 2 mil dólares.

La medida interpuesta en días pasados ante el pleno del Ayuntamiento, ha generado voces a favor y en contra.

“Esta ordenanza permitiría que cualquiera que camine por Sam Houston Boulevard esté sujeto a grandes multas”, dijo un residente local que está en contra. “Perjudicará a los pequeños negocios que ya de por sí luchan por mantener sus negocios a flote”, agregó.

Funcionarios del Departamento de Salud del Condado de Cameron, representantes de la Asociación Americana del Corazón y profesores de Salud Pública de la Universidad de Texas expresaron también sus preocupaciones sobre el humo de segunda mano.

“Muchos problemas de salud se pueden prevenir con una ordenanza libre de humo que simplemente pide a la gente que no fume en lugares públicos cerrados”, dijo el representante de Smoke Free Texas. “Un problema sin humo es un problema de salud pública”.

El debate continuó en relación con las exclusiones de bares, la reducción de la distancia requerida de la entrada principal, y las áreas de propiedad pública. Todos los funcionarios de San Benito reconocen los peligros del humo de segunda mano, pero también están considerando los riesgos para la economía.

“También pienso en los dueños de negocios, este es su medio de vida, creo que los bares deben ser excluidos”, dijo el alcalde Ben Gómez. “Creo que esto sería una buena ordenanza, pero no quiero hacer daño a nadie”.

Si se aprueba, la ordenanza incluye multas por infracción de 200 a 2 mil dólares.

Josie Rodríguez, residente de toda la vida de esta ciudad declaró: “Estoy de acuerdo con una ordenanza, porque hay gente que fuma alrededor de mis hijos y realmente me molesta”, dijo la mujer cuyo hijo es asmático y algunas personas tienen cero respeto por la gente alrededor de ellos. “Si yo fuera un fumador, me aseguraría de que no hubiera nadie cerca”.

Vale la pena señalar que no se tomó ninguna medida en la audiencia pública, ya que el alcalde señaló que sólo querían medir el interés público en la ordenanza. Los comisionados volverán a reunirse para decidir sobre la prohibición en una fecha posterior.