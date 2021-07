Polémica sobre asimilación de raza hispana de los EU

La noción de que los hispanos y los asiáticos que viven en Estados Unidos no se van a asimilar y se niegan a hablar en inglés responde a estereotipos que según académicos son producto de la convicción de que los blancos son superiores.

A lo largo de la historia de Estados Unidos, los hispanos y los asiáticos fueron presionados para que adoptasen las costumbres de los blancos. Paralelamente, a algunos se les prohibía votar, casarse con blancos y tener acceso a instalaciones y escuelas públicas.

-

LA CULTURA Y LA TIERRA

Stephen F. Austin, de Missouri, convenció al gobierno de México en 1822 de que permitiese que 300 familias de estadounidenses blancos se radicasen en Texas, donde había muchos mexicanos.

Cuando los tejanos y los blancos del sur de Estados Unidos derrotaron al general Antonio López en Santa Ana e independizaron a Texas, los tejanos eran vistos con resquemor porque hablaban los dos idiomas y conservaban su fe católica y sus tradiciones.

Colonos blancos expulsaron por la fuerza a tejanos de algunas tierras sobre la base de que su negativa a adoptar las costumbres del sur de Estados Unidos indicaba que eran “leales” a México.

El libro de David Montejano “Anglos and Mexicans in the Making of Texas, 1836-1986” (Anglos, mexicanos y la creación de Texas, 1836-1986) indicó que algunos blancos pobres se casaron con las pocas familias mexicano-estadounidenses de elite que quedaban. A partir de esos casamientos, los blancos se apoderaron de grandes haciendas, al tiempo que esas familias hispanas fueron perdiendo su identidad étnica.

A algunos hispanos de California se les aplicaron leyes que prohibían el casamiento con personas de otra raza.

-

LOS INMIGRANTES ASIÁTICOS

De acuerdo con el Proyecto sobre los Trabajadores Chinos de los Ferrocarriles de la Universidad de Stanford, miles de migrantes chinos vinieron a Estados Unidos para ayudar a construir el primer ferrocarril transcontinental a mediados del 1800. Los migrantes trabajaron también la tierra, fueron empleados por fábricas y pusieron sus propios negocios. La mayoría enviaba dinero a China o trabajaba para pagarles a los intermediarios que los trajeron a Estados Unidos.

Al aumentar la cantidad de migrantes, creció también el malestar de los estadounidenses por sus progresos económicos. En California se aprobaron una serie de medidas que obligaban a los chinos a pedir licencias especiales para abrir negocios y permisos de trabajo cuyo objetivo era impedir que se naturalizasen estadounidenses. Además de ser marginados, los chinos también fueron criticados por supuestamente resistirse a adoptar las costumbres locales, incluida la religión, y por no aprender inglés. En medio de tanta discriminación, se formaron comunidades chinas muy cerradas.

En 1882, el Congreso aprobó la Ley de Exclusión de Chinos, que restringía la cantidad de chinos que podían venir a Estados Unidos a trabajar.

-

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Muchos mexicanos y los asiáticos se ofrecieron como voluntarios para pelear en la guerra en un esfuerzo por demostrar su lealtad a Estados Unidos.

Se incorporaron al Ejército y a los Marines a pesar de que los restaurantes se negaban a servir a sus familias y el gobierno federal empezó a detener a japoneses y a enviarlos a campamentos.

Las poblaciones enfatizaron su deseo de hablar inglés y organizaciones de derechos civiles elogiaron sus muestras de valor en combates en el exterior.

Cuando los soldados hispanos y asiáticos volvieron al país, se dieron cuentas de que seguía habiendo barreras raciales y acudieron a los tribunales para combatir la discriminación. El caso de 1947 de Méndez vs. Westminster, que concluyó con un fallo de que la segregación en las escuelas de California era inconstitucional, fue producto de la colaboración de organizaciones de derechos civiles de hispanos y japoneses.

En Texas, el doctor Héctor P. García, que peleó afuera, creó un foro de soldados que tenía por fin ayudar a los mexicanos veteranos de guerra a combatir la discriminación y la pobreza. El grupo alentó a los hispanos a hablar inglés y a mantenerse leales a Estados Unidos, y promovió restricciones a los inmigrantes que estaban en el país sin permiso.

A pesar del énfasis en la asimilación, García fue amenazado de muerte.

“No importa los esfuerzos que hagan los hispanos y los asiáticos por asimilarse, siempre aparece el tema racial”, afirmó Anthony C. Ocampo, profesor de sociología de Cal Poly Pomona.