Polémica por alto cobro de comedor. Reclaman madres, directora les contesta

Río Bravo, Tam.- Luego de que madres de familia, reclamaran el cobro de mil pesos por concepto de "comedor", además de la inscripción que se ubicó para este ciclo en 700 pesos en primaria Teresita Treviño, autoridades del plantel, dieron su versión sobre este asunto.

La directora del plantel ubicado en colonia Condesa, Blanca Isabel Alarcón, dijo la tarde del viernes, que no se está condicionando ni la permanencia como alumnos, ni se les envía a la dirección a los niños que no cubren la cuota por concepto de comedor, agregando que se les "está dando la oportunidad darlo en pagos", a la vez que argumentaba que el gobierno no cubre los gastos en agua potable, el gas, las tortillas y condimentos para preparar la comida.

El monto total de los desayunos escolares en todo el ciclo es de mil 900 pesos, pero según la directora, se acordó que serían mil 800 pesos, con un primer pago de mil pesos, el cual causó inconformidad, pues no todas las madres, pueden pagarlo.

No obstante, en entrevista, Alarcón manifestó que los padres que deseen pagar por día, los 10 pesos por la comida, pueden hacerlo, afirmación que contrasta con la versión de padres inconformes, quienes fustigan la exigencia del monto total o parcialidades de 100 a 200 pesos.

Dicho plantel es de Tiempo Completo, con 157 alumnos que acuden de 8:00 a las 16:00 horas.





