¡Polémica! Justin Timberlake usó "sin permiso" holograma de Prince

Justin Timberlake, aparentemente sin permiso, desplegó un holograma de Prince durante su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LII que la noche del domingo se celebró en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, ciudad natal del fallecido músico.

El sábado, familiares del cantante dijeron que no se les había pedido permiso y que no lo autorizarían. Pero en el escenario del Super Bowl apareció el holograma de Prince, mientras Timberlake cantaba "I Would Die 4 U".

La familia del cantante de "Purple Rain" manifestó a través de una cuenta de Twitter administrada por su hermano, Omarr Baker, que no accedería al pedido.

En la misma cuenta de Twitter, uno de sus contactos le preguntó "¿Esto significa que no lo autorizaste o que no está sucediendo?", y Baker respondió: "Ambos".

Mientras que la prometida de Prince, la cantante Sheila E., también reaccionó y escribió que "Prince me dijo: nunca permitas que nadie me haga un holograma. ¡No sería agradable que eso sucediera!".

Así Timberlake protagoniza una nueva polémica en el Super Bowl. Hay que recordar que en 2004 dejó al descubierto un pecho de Janet Jackson ante millones de espectadores.