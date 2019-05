¡Polémica felicitación!

Ciudad de México

La modelo Frida Sofía reprochó la poca atención que tuvo de pequeña por parte de su madre, la cantante Alejandra Guzmán, en los comentarios de una imagen que publicó en Instagram, la cual pide a las madres reflexionar sobre cómo educan a sus hijos.

"¿Tú crees que yo vi a mi mamá creciendo? Si crecí sola con Carlos, el señor que siempre cuidó de la casa, al igual que mi nana Tere, que en paz descanse. De ahí me tocó pura señora que se robaba cosas y hasta me pegaba en las plantas de los pies para que cuando me quejara no se viera", contestó a un internauta.

En la foto aparece una mujer con una mano saliendo de su boca hecha de frases como "La culpa es tuya", "No tengo tiempo para eso" y "Déjalo ir", la cual jala el cabello de una niña que llora.

"Esta es una de las más poderosas imágenes que he visto. Estúdienla y reformen sus acciones por la salud de sus hijos. Sus mentes son frágiles, sus emociones corren profundo. No los destruyan mentalmente por palabras de las que no podrán arrepentirse", se lee en la ilustración, la cual la influencer acompañó con un "Felicidades Ale".

Ante tal imagen, un seguidor le expresó: "solo tú sabes las situaciones que transitas, pero ama a tu mamá, a tu abuela y abrázalas, apapáchalas, porque mis sobrinos ya no tienen a mi prima para sentir ese calor y sé la mucha falta que les hace". Pero contrario a lo que se esperaba, Frida replicó: "no se puede perder algo que nunca se tuvo".

Seguidores de Frida la reprendieron por la publicación y la invitaron a reflexionar sobre quién ha pagado la vida que lleva y sobre el esfuerzo que tuvo que hacer para ello.

Hasta el momento Alejandra Guzmán no ha comentado nada al respecto, pero todo parece indicar que su única hija no está del todo bien con ella. (Reforma)

