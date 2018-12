Polémica dinastía

Madrid, España

Cada semana, la mujer, la hija y la suegra del actor, productor y cantante de fama mundial Will Smith, hablan en un escenario de televisión sobre amor, sexo, adicciones y salud mental, dentro de una revista en la que se revelan intimidades de una familia tan mediática que ya se ha convertido en una de las dinastías de Hollywood.

CON LUJO DE DETALLES

Jada Pinkett, de 47 años, actriz y empresaria, mujer del intérprete, airea en el programa "Red Table Talk" sus peores momentos con Will Smith y detalla su relación poco convencional. Junto a su madre, Adrienne Banfield-Norris y su hija, Willow Smith, comenta episodios de su vida y asuntos que van desde que sufre una fuerte caída de cabello hasta la drogadicción de su padre, fallecido por sobredosis en 2010. También ha hecho llamativas revelaciones sobre su sexualidad.

"Creo que pasé por una especie de adicción", dijo la mujer de Will Smith en una ocasión sobre la masturbación durante su adolescencia. Su hija, ícono de estilo, también ha revelado cómo descubrió el sexo por primera vez.

"Mi primera experiencia fue cuando te vi a ti y a papá", le comentó a su madre ante las cámaras.

De los tres hijos del actor, Willow, la única hija, de 18 años, es quien más secretos comparte. Por voluntad de su padre, con sólo diez años triunfó a nivel internacional con la canción "Whip my Hair". No supo asimilar el éxito y reaccionó autolesionándose: "todo fue una locura. Estaba atrapada en un agujero negro, me cortaba", dijo en el escenario.

TRAS LOS PASOS DE SU PADRE

Jaden Smith, de 20 años, también conoció la fama desde muy joven y de nuevo, por deseo de su progenitor. Debutó en el cine a los ocho años junto a su padre en "En busca de la felicidad" y ahora es actor, cantante de rap y ha sido modelo, como su hermana. Al igual que los otros componentes de su familia, rentabiliza todo, desde su manera de vestir, pues es habitual verlo con falda, tocados y joyas femeninas, hasta las dudas sobre si es gay.

En uno de sus últimos conciertos anunció sobre el escenario que tenía novio, en un gesto que podría ser un nuevo intento por seguir en el foco mediático.

"Sólo quiero decir que Tyler, The Creator, es el mejor amigo del mundo. Lo quiero tanto y quiero decirles algo. No quiero decirlo, pero Tyler es mi maldito novio", dijo sobre el rapero Tyler Gregory Okonma.

El más discreto de los tres hijos es Trey Smith, de 26 años, hijo de Sheree Zampino, la primera mujer de Will Smith. Aunque también es DJ y actor, ha sido el último en subirse al carro de la fama. Lo hizo al protagonizar un video junto a su padre, difundido a través de Instagram, en el que Will Smith desvela las dificultades que han atravesado padre e hijo.

A sus tres hijos, Will Smith admite haberlos educado dentro de un negocio familiar mandado por él, según señaló la revisa People. Su hija Willow rechazó el fuerte control del siempre simpático y sonriente Smith y ambos tuvieron que resolver la tensión. El momento más delicado fue cuando Willow, atravesando una adolescencia complicada, optó por afeitarse la cabeza para simbolizar su malestar.

"Esa fue realmente la primera vez que me di cuenta de que mi familia no estaba contenta con la dirección que tomaba", reconoció Smith, quien no duda en participar en el programa familiar y ayudar a mantener vivos la curiosidad y el negocio que les rodea.