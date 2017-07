Podría Pizarro dejar Tigres por Sevilla

El Sevilla ya entabló pláticas con los Tigres para comprar los servicios del mediocampista argentino Guido Pizarro.



Miguel Ángel Garza, delegado deportivo del cuadro felino, dijo que ayer tuvieron contacto con directivos del cuadro español y en los próximos días podría haber novedades en cuanto a una posible partida de el "Conde".



"Ahorita ya se tiene comunicación ahí con el Sevilla, en el contacto que se tuvo con ellos ya se dijo cuál era la posición del Club Tigres, la cual ellos aceptaron muy bien y vamos a esperar la propuesta que haga el club", mencionó.



¿Pero aún no está nada amarrado?

"Firmado no está nada absolutamente", respondió.



¿Pero va adelantado?

"No, lo que va adelantado es que ya hay un contacto con el club, antes no había absolutamente nada de contacto con ninguno de los clubes, eran puros rumores y el día de ayer ya se hizo contacto con el Club Sevilla".



¿Boca Juniors no se acercó?

"No".