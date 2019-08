Podrían volver a su trabajo policías acusados de violar a joven procuradora

México, 8 Ago .- La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, informó que todavía no hay una imputación directa contra los policías acusados de violación tumultuaria a una joven de 17 años, y que de no haberla seguirán trabajando.

"Seguramente si no tenemos una imputación directa y no hay posibilidad de integrar la carpeta con lo que tenemos para poder hacer una imputación podrían regresar a su trabajo, no vamos a fabricar culpables", dijo.

Entrevistada luego de salir de la reunión de Gabinete de Seguridad con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México explicó que se respetarán los tiempos de la adolescente para identificar y reconocer a los presuntos responsables.

"Estamos haciendo todo lo posible para que la mamá y la chica vean algunas fotos y puedan hacer alguna imputación, estamos en eso. Vamos a revisar sus tiempos, de todos modos estamos revisando las imágenes que nos está dando Seguridad Ciudadana", explicó.

Godoy Ramos detalló que se revisa la carpeta de investigación para que, en todo caso, la dependencia a su cargo pueda hacer el señalamiento.

"Si no podemos integrar la carpeta y no hay una imputación, no hay razón para que se les separe del cargo. Por eso estamos viendo lo que se tiene en la carpeta, para poder hacer la imputación", detalló.

Por otro lado, se refirió al caso de Monserrat, la joven que se lanzó de un taxi en circulación en Tlalpan, e indicó que aún no declara porque está bajo efectos de sedantes por prescripción médica.

"Ya está en su casa, pero todavía está sedada y los médicos han dicho que hasta que ellos digan que puede declarar lo hará, yo estoy en contacto, hablo todos los días con la mamá", recalcó.