Podrían ser Catwoman en ´The Batman´

Continúan las noticias sobre el reparto de la cinta escrita y dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. Según un reporte de GWW, Tessa Thompson, Lupita Nyong´o, Gugu Mbatha-Raw, Alexandra Shipp y Logan Browning se encuentran en el shortlist de actrices para interpretar a Catwoman en "The Batman".

Lupita Nyong´o protagonizó "Us" de Jordan Peele e interpreta a Nakia en "Black Panther". Tessa Thompson es conocida por su papel como Valkyrie en el MCU. Gugu Mbatha-Raw puede ser vista en "The Cloverfield Paradox" y fue una de las candidatas para ser Black Canary en "Birds of Prey". Alexandra Shipp fue Storm en las más recientes cintas de X-Men. Finalmente, Logan Browning protagoniza "Dear White People", serie de Netflix que está por lanzar su cuarta y última temporada.

El reporte llega por parte de Thomas Polito, quien también reportó en julio que Vanessa Kirby estaba siendo considerada para el papel. La noticia de que "The Batman" contará con Acertijo, Firefly, Pingüino y Catwoman también fue exclusiva suya.

El rumor iría en línea con el reporte que surgió a principios de septiembre de que Matt Reeves estaba buscando a una mujer de color para interpretar a Catwoman.

Hace algunas semanas se reportó que tanto Jeffrey Wright como Jonah Hill están en pláticas para unirse a la cinta. Wright interpretaría al Comisionado Gordon, mientras que Jonah Hill sería un villano, probablemente el Pingüino o Acertijo.

Al parecer Matt Reeves también tiene interés en presentar a Batgirl y a Robin, según información de Forbes. De esos personajes todavía no hay información sobre posibles actores que podrían unirse al reparto.

"The Batman" está prevista para llegar a los cines el 25 junio de 2021.