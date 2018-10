Podrían replicarse protestas de profes

Fue un día que no deja de ser trascendental por lo que estaban abanderando, el respeto a sus derechos humanos, sus derechos laborales, el derecho a su vida simplemente . Itzcalli Victoria Ansures Silva, regidora de Nueva Alianza

Cd. Victoria, Tam.- "Aquí en Victoria no hemos tenido casos reportados de una situación similar", aclaró la maestra y regidora por Nueva Alianza, Itzcalli Victoria Ansures Silva respecto a los ataques aen Reynosa, al advertir que las manifestaciones podrían replicarse en otros municipios.

Este viernes, maestros de los municipios de Matamoros, Reynosa y Río Bravo suspendieron actividades en apoyo del maestro Jesús Martínez Castro de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez en el ejido La Retama, municipio de Reynosa, quien el lunes fue ´levantado´ por un grupo de hombres armados del estacionamiento de su plantel educativo.

"Tal vez en Victoria no tengamos un caso similar pero eso no significa que no se han reportado situaciones de inseguridad, de amenazas que ponen en una situación difícil a un compañero maestro".

Martínez Castro fue localizado poco tiempo después con una herida de arma de fuego en el abdomen la cual le mantiene hospitalizado en estado grave; además el jueves 20 de septiembre un sujeto (padre de familia) agredió con un arma a un maestro de la escuela primaria Bertha González de Garza Zamora en la ciudad de Reynosa accionando accidentalmente el instrumento escapándose un disparo al interior del plantel.

En este sentido la regidora por el partido turquesa reiteró que otros municipios podrían realizar manifestaciones similares como las suscitadas el viernes en diversos planteles de los municipios de Reynosa, Matamoros y Río Bravo, para lo cual pidió solidaridad y tolerancia a las autoridades educativas para comprender la preocupación de la comunidad magisterial.

"La autoridad educativa tiene que entrar en una postura de respeto y sobre todo, en una postura de entender la causa por la cual los compañeros no trabajaron, no se presentaron a la escuela, pero sí a un horario donde sí cumplieron al momento de hacer su manifestación".