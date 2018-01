Podrían quedarse sin agua

Matamoros, Tam.

Porque sería un crimen que miles de habitantes del área rural se quedaran sin el servicio de agua potable pese a cumplir con sus pagos, anuncian se está buscando la forma de presionar, mediante manifestaciones, para obligar a la JAD de Matamoros a que liquide cuanto ante el adeudo que tiene con la Comapa de Valle Hermoso.

Jaime Lira Arellano, excomisariado del ejido Presidente Cárdenas y líder natural de este movimiento, dijo ayer que de ninguna forma tienen que pagar justos por pecadores, “porque nosotros como usuarios de los 2 organismos pagamos mensualmente nuestros recibos, no sabemos que hagan en la Junta de Aguas y Drenaje con el dinero que les ingresa y tampoco por qué no cumple con su compromiso de pagar a Valle Hermoso, pero de cualquier forma nosotros no podemos quedarnos sin agua corriente”.